Mauricio de Sousa e Pondé debatem 'Caçadas de Pedrinho' e o politicamente correto

Mauricio de Sousa tinha uma sessão de autógrafos marcada para o dia 21 de março, quando ele lançaria a adaptação que fez com Regina Zilberman de Caçadas de Pedrinho, um dos livros mais polêmicos de Monteiro Lobato.

Mauricio de Sousa e Pondé, que é autor, com Ilan Brenman, de "Quem Tem Medo do Lobo Mau? O Impacto Do Politicamente Correto Na Formação Das Crianças" (Papirus), conversam ao vivo, com transmissão pelo perfil da Câmara Brasileira do Livro no Facebook, a partir das 16h.

O tema será "Como o Pedrinho do século 21 vai à caçada? Isso é politicamente correto?" A mediação será feita por Taty Leite, do canal Vá Ler um Livro, e a parceria inclui, ainda, o PublishNews. O evento é também uma forma de celebrar o Dia Mundial do Livro.

Publicado originalmente em 1933, Caçadas de Pedrinho tem sido evitado pelas editoras desde a entrada da obra de Monteiro Lobato em domínio público, no ano passado, pela questão ambiental (a caçada) e pela expressão do racismo de Emília. Na versão que chegou às livrarias em março, tudo isso é suavizado.

"A descrição da morte é forte, não no sentido de ser censurável, mas tem muita violência. Uma bate, a outra puxa. A meu ver não compromete o livro se aquilo for menos violento", disse a pesquisadora Regina Zilberman à época do lançamento.

"Eu prefiro sempre a caçada suavizada", comentou Mauricio de Sousa, também em sua primeira entrevista sobre a adaptação.