Matthew McConaughey e Camila Alves doam 80 mil máscaras a profissionais da saúde nos EUA

O ator Matthew McConaughey, 50, e sua mulher, a modelo brasileira Camila Alves, 38, doaram 80 mil máscaras para os socorristas do Corpo de Bombeiros do Texas e de Lousiana. Camila ainda usou suas redes sociais para incentivar as pessoas a ajudarem as outras nessa época de quarentena.

"Nossa missão é proteger aqueles que nos protegem", afirmou a brasileira em sua conta no Instagram. "Compartilho para que isso possa inspirar você a ajudar também (...) mesmo que esteja ajudando seu vizinho, ligando para pessoas, dando apoio emocional. Escolha uma linha de ajuda e ajude."

O Corpo de Bombeiros de Austin, no Texas, estado natal de Matthew McConaughey, também usou as redes sociais para agradecer ao casal pelas doações. O número de mortos pela Covid-19 passou de 270 no Texas neste domingo (12). Já são quase 13.500 casos positivos no estado.

O ator vencedor do Oscar já tinha pedido a estudantes da Universidade do Texas, também em Austin, que ficassem em casa, no mês passado, depois de dezenas deles terem resultado positivo para o novo coronavírus após uma viagem de férias ao México.

Mais doações

São muitos os famosos que já se mobilizaram para ajudar no combate ao novo coronavírus. A apresentadora norte-americana Oprah Winfrey, 66, por exemplo, doou US$ 10 milhões (cerca de R$ 52 mi) para iniciativas de combate à doença, colaborando inclusive com o fundo criado pelo ator Leonardo DiCaprio.

Os atores Ryan Reynolds e Blake Lively doram US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,95 milhões) para duas instituições de caridade dos Estados Unidos e do Canadá, enquanto Shawn Mendes, por meio de sua fundação, já doou U$S 175 mil (cerca de R$ 887 mil) para um hospital do Canadá.

No Brasil, Xuxa, por meio da empresa Espaçolaser, do qual é sócia, anunciou uma doação no valor de R$ 1 milhão para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Já Ivete Sangalo doou 1.000 Camas Box e 5.000 peças de roupas para uma unidade de combate ao coronavírus e acolhimento a população carente contaminada em Salvador, segundo informou o Governador da Bahia, Rui Costa.