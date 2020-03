'Matrix 4' tem filmagem suspensa na Alemanha

A última das grandes produções da Warner Bros. a continuar filmando em meio à pandemia de coronavírus, "Matrix 4" suspendeu a produção oficialmente hoje. A sequência de ficção científica estava rodando cenas em Berlim, na Alemanha, após finalizar um período em São Francisco, nos Estados Unidos.

Assim como outros títulos do estúdio, como "The Batman" e "Animais Fantásticos 3", não há previsão para a retomada das filmagens de "Matrix 4". Por enquanto, a data de estreia do longa segue inalterada: maio de 2021 .

Com o retorno de vários atores da trilogia original, como Keanu Reeves (Neo), Carrie-Anne Moss (Trinity) e Jada Pinkett Smith (Niobe), o novo "Matrix" contará também com Jonathan Groff ("Mindhunter"), Neil Patrick Harris ("How I Met Your Mother"), Yahya Abdul-Mateen ("Aquaman") e Priyanka Chopra Jonas ("Baywatch").

Lana Wachowski, metade da dupla que criou a franquia (ao lado da irmã, Lilly), volta como diretora e roteirista para o quarto capítulo. Lilly está comprometida com a série "Work in Progress", do canal americano Showtime.

Lana assinou o roteiro com Aleksandar Hemon e David Mitchell, que já haviam trabalhado com a cineasta na série "Sense8".