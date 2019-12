Marvel divulga primeiro trailer de 'Viúva Negra' com Scarlett Johansson

A Marvel divulgou nesta terça-feira (3) o primeiro trailer de 'Viúva Negra'. O filme traz Scarlett Johansson retomando o papel da agente Natasha Romanoff, em uma história em que ela está fora da saga Vingadores. A estreia do filme no Brasil está prevista para o dia 30 de abril de 2020.

O filme se desenrola a partir do acerto de contas da personagem Natasha com o seu passado. O longa mistura passagens da infância e da família da agente. Na narrativa, a personagem encontra a irmã Yelena (Florence Pugh), após um duelo que termina pacificamente.

O elenco do filme conta ainda com Rachel Weisz (Melina Vostokoff) e David Harbour (Alexei Shostakov). Shostakov surge como o Guardião Vermelho, uma versão soviética do Capitão América, depois de um tempo de aposentadoria. "Ainda cabe", diz o personagem ao colocar o uniforme de guardião.

O trailer mostra ainda alguns vilões que Natasha Romanov precisará enfrentar no longa.