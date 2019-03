Marquezine responde fã e diz que não é amiga de Marina Ruy Barbosa

Bruna Marquezine, 23, fez um desabafo nas redes sociais nesta quarta-feira (13) e afirmou ter virado refém "dessa vida virtual maluca". A afirmação acontece após ela deixar temporariamente o Instagram, supostamente, para evitar comentários envolvendo um beijo de seu ex, o jogador Neymar, 27, e a cantora Anitta, 25.

A atriz também aproveitou para esclarecer os boatos sobre sua relação com a colega Marina Ruy Barbosa, 23, e afirmou que elas não são amigas por "falta de identificação". "Tentamos e não deu certo e tudo bem. Vocês não sabem de muita coisa", afirmou Marquezine ao responder uma internauta.

Em uma série de tuítes, Marquezine afirmou que nunca vai "entender quem fala mal de quem não conhece, que não gosta de quem não convive e nem nunca conviveu de fato". E acrescentou: "Estou vivendo um momento necessário e importantíssimo de recolhimento e reflexão. Quero crescer e evoluir. Me encontrar e me libertar".

Marina e Bruna em bastidores da novela Reprodução/Instagram

A atriz desativou sua conta no Instagram no último dia 4, após Neymar e Anitta supostamente trocarem beijos no mesmo camarote em que ela estava, na Marquês da Sapucaí, no Rio. Ela retornou alguns dias depois, após uma homenagem da atriz e apresentadora Maisa, 16, que, segundo Bruna a inspirou a voltar à rede social.

Já a polêmica em torno de sua amizade com Marina Ruy Barbosa, 23, ganhou destaque após Marquezine parar de seguir a colega, o que acabou sendo apontado como uma reação à separação de José Loreto, 34, e Débora Nascimento, 33, já que Marina foi indicada como pivô do divórcio do seu colega de elenco.

"Entendo que algumas pessoas podem ter feito uma leitura equivocada e um tanto cruel de um simples unfollow, inclusive a própria Marina, por isso me desculpei com ela caso ela tenha entendido como um ataque ou julgamento. O meu unfollow não deveria ter tanta importância. Unfollow não é ofensa", afirmou Marquezine.