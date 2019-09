Marjorie Estiano é indicada ao Emmy Internacional

Com o anúncio dos indicados ao prêmio Emmy Internacional, a atriz Marjorie Estiano vai concorrer como melhor atriz pelo trabalho feito em Sob Pressão, da TV Globo. Há outros brasileiros na disputa. Raphael Logam da série Impuros (Fox) foi indicado como melhor ator. A produção Se Eu Fechar os Olhos Agora, da Globo, concorre como minissérie.

Nesta fase de "Sob Pressão", Carolina, personagem de Marjorie, enfrenta falsas acusações da nova diretora do hospital, Renata (Fernanda Torres), vê seu casamento com Evandro (Julio Andrade) abalado e ainda se deparar com o retorno de seu pai José Luis (Luis Melo). O desejo de salvar vidas é o que move profissionais de ‘Sob Pressão’, série médica genuinamente brasileira.

Com direção artística de Andrucha Waddington e direção de Andrucha e Mini Kerti, a série é uma coprodução da TV Globo com a Conspiração Filmes. Em 11 episódios, a segunda temporada conta com supervisão de texto de Jorge Furtado e redação final de Lucas Paraizo, que escreve os episódios com Antonio Prata, Marcio Alemão e André Sirangelo.

No Emmy Internacional 2019, a atriz concorre com atrizes da Hungria, Índia e Reino Unido.

Os vencedores serão conhecidos no dia 25 de novembro, em uma cerimônia em Nova York, nos Estados Unidos.