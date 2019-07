Marisa Monte canta para grupo de artesãs em comunidade do Ceará; confira vídeo

A cantora Marisa Monte fez um "pocket show", no último domingo (21), para uma seleta plateia cearense. No Estado para apresentação em um evento particular, ela também aproveitou para reencontrar as mulheres da Associação de Artesãs de Curral Grande, Art fio, em São Gonçalo do Amarante. Entre compras, conversas e projetos, Marisa pegou o violão para cantar um dos sucessos recentes da carreira, "Ainda bem".

"Ela e umas amigas passaram a tarde aqui com a gente", conta a presidente da entidade, Conceição Juvêncio, que conheceu a cantora em 2014. "Só vim ter certeza que era ela, depois que ela tava dentro de casa, fazendo a compra. E falei assim: 'Tu é tão parecida com a Marisa Monte'. Ela começou a rir e disse: 'Sou eu mesma'".

Marisa gosta de crochê e costuma fazer peças durante intervalos de shows e viagens. O encontro recente com a Associação faz parte de um projeto ainda inicial para a difusão de obras das cearenses. "Está na perspectiva de ver onde ela pode inserir algum trabalho da gente. Como ela vai poder nos ajudar. Não tem nada concretizado ainda", revela Conceição.

Fundada em 2004, a Art fio é composta atualmente por 40 artesãs de Curral Grande. O grupo faz artigos como toalhas, colchas de cama e tapetes, além de ter criado a tradição de "vestir" as árvores da comunidade de crochê durante o Natal.