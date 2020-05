Mário Frias diz que existe 'possibilidade real' de assumir a Cultura

O ator Mário Frias divulgou vídeo nesta quinta (21) em sua conta no Instagram dizendo que existe "possibilidade real" de assumir a pasta da Cultura no lugar deixado vago pela atriz Regina Duarte.

"Estão divulgando notas na imprensa, dizendo que eu já assumi a secretaria, isso não é verdade. O que aconteceu é que tive a oportunidade de passar os últimos dois dias com o presidente Bolsonaro, o que já me enche de orgulho e esperança", disse o ator, que foi do elenco da novela "Malhação", da Globo.

A escolha de Bolsonaro foi mais uma vez criticada pela falta de preparo técnico do ator naquele cargo. O ex- secretário da Cultura Henrique Pires disse que se pudesse dar um conselho a quem entra no lugar de Regina Duarte seria "não basta ter prestígio social, é preciso ter argumentação técnica".