Marina Ruy Barbosa se explica após críticas à sua aparência: 'Eu to com herpes'

Marina Ruy Barbosa compareceu a um evento de moda na terça-feira (27) e suas fotos geraram especulações. Uma seguidora questionou sobre os procedimentos estéticos que a atriz teria feito nos lábios e ela rebateu na sua conta do Twitter. Ao negar que fez interferências, Marina revelou que está em tratamento de herpes.

Além disso, a atriz comentou sobre como sofre com a pressão estética por ser uma figura pública e reafirmou aos seguidores que tem os mesmos problemas que eles. No desabafo, Marina revelou outros problemas de saúde recentes que quase a impediram de participar do evento.

"Oi, tudo bem? Não costumo dar corda para esse tipo de coisa, mas nesse momento acho necessário. Então, vamos lá. Além de ter tido recentemente uma sinusite aguda e retirado os sisos (tomei antibiótico vários dias), ontem estourou uma herpes na minha boca. Sim, pois apesar de ser atriz e ficar exposta, tenho os mesmos problemas de todos", afirma.

"Eu poderia ter cancelado o evento e deixado várias pessoas que estavam contando e dependendo de mim na mão, mas sou profissional e procuro sempre cumprir meus deveres. Mesmo me sentindo mal, com minha boca estourada", disse.

Marina também pediu para que os seguidores parem de especular sobre suas mudanças corporais. "Parem de achar que todo mundo fez bichectomia, botox, preenchimento, harmonização, etc. Apenas parem com esse julgamento. E de dizer que as pessoas precisam disso ou daquilo. As pessoas precisam ser felizes e saudáveis".