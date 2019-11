Marina Ruy Barbosa é destaque em novo clipe de Rubel e Anavitória

O videoclipe de "Partilhar", parceria musical de Rubel com a dupla Anavitória, foi lançado neste domingo (10). Mais que um simples videoclipe, o produto é uma crônica audiovisual estrelada pelo próprio cantor e por Marina Ruy Barbosa. A atriz interpreta um antigo amor do músico.

Os dois se reencontram em um dia comum, ao esperaram para atravessar a rua. Ao se reconhecerem, a jovem é quem toma a iniciativa e o cumprimenta. A partir daí, o clipe segue os acompanhando em uma caminhada, na qual conversam sobre fama, felicidade e como a vida muda ao longo do tempo.

A melodia da canção, em parceria com as cantoras Ana Clara Costa e Vitória Falcão e com produção musical orquestrada por Rafael Ramos, dá tom à história que pode ser consumida através de legendas, que traduzem o diálogo do ex-casal.

Em contraste com o vídeo, a música fala sobre um casal que intensamente vive um amor e compartilham a vontade de dividir a vida juntos.

A música foi composta originalmente por Rubel em 2018 e faz parte do álbum "Casas", lançado no mesmo ano. No Instagram, o cantor já vinha publicando 'teasers' do clipe oriundo da regravação do single com a dupla da nova MPB.