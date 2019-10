Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão mantêm apartamento em Fortaleza

Marina Ruy Barbosa tem passado temporadas no Ceará nos últimos meses e mantêm uma residência fixa no Meireles, bairro nobre da Capital, em edifício localizado a 300 metros da Avenida Beira Mar. O marido da atriz, Alexandre Negrão, administra no Estado uma empresa de energia eólica. O casal que também têm casa no Rio de Janeiro não expõe detalhes das residências na redes sociais.

Na última terça-feira (15), Marina organizou uma festa intimista em Fortaleza para comemorar o aniversário de 34 anos do marido ao lado de amigos e familiares. Nos últimos meses, a atriz, que está de férias desde o fim das gravações de "O Sétimo Guardião", fez pelo menos três passagens pelo Ceará, com registros em praias como Morro Branco, Preá e Jericoacoara.

Festa no salão do prédio

A celebração de aniversário reuniu apenas três casais de amigos, além de colegas de trabalho e familiares de Alexandre. Na mesa, docinhos e salgadinhos foram encomendados por Marina com produtores locais. O bolo, também escolhido diretamente pela carioca, foi trabalhado nas cores branco e preto, com referência a pilotos de corrida.