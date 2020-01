Marina Ruy Barbosa confirma mudança para os EUA para estudar: 'Me sinto privilegiada'

Marina Ruy Barbosa, 24, confirmou nesta quinta-feira (24) que se mudou temporariamente para os Estados Unidos, a fim de dar continuidade aos estudos que iniciou há alguns dias em Los Angeles.

A atriz fez uma live em seu perfil no Instagram afirmando que sempre foi "completamente workaholic", emendando um trabalho no outro, e por isso nunca teve tempo de parar e fazer algo para si mesma, que pudesse "acrescentar na minha história".

"Me sinto privilegiada por me proporcionar morar fora e passar esse tempinho fora de casa. [...] É claro que sou privilegiada de poder pagar por isso, mas também é uma escolha do que fazer com o meu dinheiro e tempo. É muito confortável ficarmos onde estamos, mas o legal é fazer diferente", afirmou a artista, segundo o portal Terra, acrescentando que conta com o apoio da família e marido.

Marina ainda fez uma reflexão sobre as suas prioridades na vida, afirmando que as pessoas e redes sociais acabam a pressionando no dia a dia. "É importante ser feliz e dar prioridade para as coisas certas, sabe? Estou aproveitando para me conhecer ainda mais e enxergar coisas no mundo que, às vezes, eu não conseguia ver. Requer um pouco de coragem quando a gente muda a nossa vida e transforma de cabeça para baixo, porém te transforma muito."

Ainda assim, revelou que tem o desejo de voltar para a TV e disse que "com certeza" fará alguma novela em breve. Ela reforçou que ama seu trabalho e que o vê como parte de sua personalidade, afirmando que se sente privilegiada por ter começado a atuar cedo e ter tido oportunidades, "ainda mais em um país tão desigual". "É uma escolha para mim trabalhar porque nunca precisei sustentar a minha família."