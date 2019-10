Marilia Mendonça se declara para namorado: 'Tenho mil motivos para guardar a sete chaves esse amor'

Marilia Mendonça compartilhou na madrugada desta segunda-feira (14) uma série de momentos românticos e divertidos do relacionamento com o cantor e compositor Murilo Huff, que completa 24 anos. A cantora postou, ainda, uma mensagem romântica para parabenizá-lo.

"Comecei a digitar e apaguei mil vezes antes de decidir continuar... não que seja difícil falar sobre você. Minha dúvida é se compensa... será que compensa eu ficar alguns minutos aqui tentando apontar cada uma das qualidades que você tem?", começou Marília, que, em seguida, elogiou a relação do namorado com a família e amigos e sua luta profissional: "A sua batalha ao decidir colocar tijolo por tijolo com as próprias mãos pra tecer sua carreira".

Grávida há 5 meses, ao agradecer e exaltar o aniversariante, a sertaneja citou também o filho que espera de Murilo: "Parabéns meu amor, você me deu carinho, me deu respeito, me deu seu colo, me deu seu amor, me deu credibilidade, me deu seu coração, me deu um filho. Eu tenho 1000 motivos pra guardar a sete chaves esse amor e 1.000.000.000 pra escancarar seu coração pro mundo! Te amo! Feliz aniversário!", completou.

O cantor comentou o post, emocionado: "Puts, você sempre me deixando sem resposta... Obrigado, amor, te amo".

Neste sábado (12), Murilo Huff publicou um vídeo em que aparece fazendo uma tatuagem de leão no braço, uma homenagem ao filho Leo. "Para você, meu filho", disse Murilo ao mostrar a arte finalizada.