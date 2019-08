Marília Mendonça reclama de laboratório que divulgou sua gravidez: "complicado contar com a ética"

Marília Mendonça, 24, fez um desabafo nas redes sociais após o vazamento do exame de sangue, que confirmava sua gravidez. No Twitter, ela reclamou da falta de privacidade e ética que os famosos sofrem com as pessoas ao redor.

"É muito complicado contar com a ética na prestação de serviços de qualquer forma... Minha gravidez foi descoberta por um exame de sangue vazado e tudo que eu faço é dessa forma... Dá medo até de morrer porque as pessoas não respeitam nem esse momento e conhecemos casos parecidos", escreveu em sua conta na redes social.

A cantora disse ainda que "dói ter que ouvir que batalhamos muito pra isso", porque não foi por isso que ela tanto trabalhou. "Batalhei para que minhas músicas fossem ouvidas e pra que meu trabalho tivesse prestígio... justificar essa falta de respeito dizendo: 'você que quis, você é artista' é muito errado", concluiu.

Em resposta, a apresentadora Maisa respondeu: "Que antiprofissional. Sua saúde tem que ser privada, é um direito seu".

A assessoria de Mendonça confirmou que a cantora não pretende processar o hospital, mas disse que os tuítes servem de alerta para todos.