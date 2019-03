Marília Mendonça aproveita o carnaval após plásticas e silicone

Um dos fenônemos da música sertaneja atual, a goiana Marília Mendonça, surpreendeu os fãs nesta segunda-feira de Carnaval.

Em uma publicação no Instagram, a cantora apareceu magra e com um vestido estampado que deixou as pernas de fora. "Vadias, eu estou de volta", escreveu na postagem.

Esta é a primeira foto de Marília depois das cirurgias plásticas que realizou durante as férias. A cantora colocou 365 ml de silicone nos seios e realizou uma plástica no abdômen, retirando pelo menos 1,8kg de pele.

"Está muito lindo, estou muito feliz. Coloquei 365 ml (de silicione) e também fiz o abdômen. Tirei 1,8 kg só de pele. Estou radiante!", contou Marília em uma live do na rede social. "Isso era um plano que eu já tinha há muito tempo. Ainda estou desinchando. Tenho certeza que vocês vão amar. Estou linda!', comemorou Marília com os fãs.

Os fãs, claro, rasgaram elogios à cantora nas redes sociais. "A mulher mais linda do universo", se declarou um fã. "Maravilhosa", escreveu outro.