Marido de Ana Hickmann começa ano internado e descarta possibilidade de câncer

O marido de Ana Hickmann, 38, Alexandre Correa, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a noite de quarta-feira (1º), por conta de uma infecção na glândula parótida (localizada na região do maxilar, abaixo e à frente dos ouvidos).

Em sua rede social, Correa explicou o seu quadro estável de saúde para os seguidores e também disse ter ficado aliviado ao saber que não se tratava de algo mais sério, como um câncer. "Vitória! Estou aqui de pé feliz com essa notícia! Ufa, ufa, ufa!"

Nesta sexta-feira (3), Alexandre Correa comemorou a pequena evolução de poder caminhar pelos corredores do hospital. "Estou muito feliz por ter sido liberado para dar minha primeira volta pelo hospital fora do quarto! Não poderia imaginar tamanha felicidade! Um passo de cada vez para a minha melhora! Obrigado à todos pelas orações", escreveu o empresário.

Através das redes sociais, a apresentadora do Hoje Em Dia comentou sobre a difícil situação do companheiro, com quem está junto há mais de 20 anos, e também falou como explicou para o filho do casal, Alexandre, 5, a situação do pai.

"Acho que ninguém quer começar o ano assim, mas infelizmente o meu marido está internado", escreveu Hickmann na publicação. "Ele está com uma infeção e está sendo tratado. Gostaria de agradecer todas as mensagens de carinho, afeto e amor. Isso nos dá força. Agora o mais difícil é explicar pra o Alezinho porque o papai não está está em casa."

A apresentadora está casada com Alexandre desde 1998. Reprodução/Instagram

A apresentadora também aproveitou para mandar um recado especial para Correa : "Amor da minha vida estamos todos rezando e torcendo para você se recuperar logo e voltar a brincar com nosso filho", e por fim, agradeceu a todos pela força.

O empresário logo repostou a publicação da esposa e escreveu: "Obrigado, amor! Meu muito obrigado a todo mundo que está me mandando mensagem. Tudo vai ficar bem."

Casados desde 1998, Hickmann e Correa tiveram o primeiro filho em 2014, e, em recente entrevista, a apresentadora comentou sobre os planos de aumentar a família.

"Peço para papai do céu deixar acontecer logo. Vontade [de engravidar] a gente tem, e se Deus quiser até o final desse ano. Espero que sim, espero muito que sim", disse ela em entrevista ao portal F5, durante evento de lançamento de sua nova coleção de óculos em parceria com a GO Eyewear, em São Paulo.