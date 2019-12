Mariana Ximenes faz protesto com vestido em apoio ao cinema nacional no Rio

A atriz Mariana Ximenes fez um protesto na abertura da 21ª edição do Festival do Rio, na última segunda-feira (9), ao aparecer usando um vestido com cartazes de diversos filmes nacionais estampados. A iniciativa da artista fez referência à ação tomada pelo comando da Agência Nacional do Cinema (Ancine), que retirou do edifício da entidade e do site oficial as imagens de diversas produções do cinema brasileiro.

Em postagens nas redes sociais, Ximenes deixou claro o posicionamento contra a decisão.

“Vivemos tempos sombrios pairando sobre a nossa liberdade. A arte existe porque a vida não basta, já dizia Ferreira Gullar. E anular a arte é anular a vida. Tentar esconder as produções brasileiras é deixar de lado o Brasil, o brasileiro e o que temos de mais especial, que são nossas histórias, nossa diversidade, nosso jeito de ver e viver a vida. O cinema é uma arte nossa”, escreveu.

A abertura do Festival do Rio aconteceu no Cine Odeon - Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro, na Cinelândia, centro do Rio de Janeiro. O evento deve exibir cerca de 100 filmes até o dia 19 deste mês.