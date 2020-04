Mariana Ximenes diz que 'Chocolate com Pimenta' é respiro em tempos de quarentena

Na pequena cidade fictícia de Ventura, a jovem humilde e romântica Ana Francisca (Mariana Ximenes) está feliz da vida com a expectativa pelo seu baile de formatura. Tudo vai bem até ela ser chamada para receber o diploma. No centro do palco, o inesperado acontece: em uma armação de Bárbara (Lilia Cabral), um balde de tinta verde é jogado na mocinha, que sai da festa completamente humilhada e jurando vingança.

Inspirada em momento clássico do filme "Carrie, a Estranha" (1976), a cena se tornou uma das mais emblemáticas de "Chocolate com Pimenta" (Globo, 2003), que volta a ser exibida a partir desta segunda (20), no Viva. A novela já foi reprisada duas vezes no Vale a Pena Ver de Novo -entre 2006 e 2007, e em 2012.

Embora seja uma das situações mais difíceis enfrentadas pela protagonista na trama, Mariana Ximenes, 38, sua intérprete, diz que é uma de suas cenas preferidas por simbolizar um ponto de virada de Ana Francisca. "Adoro e me divirto muito gravando, porque também sempre tem o fator surpresa, de como vai ser. Acho um barato."

Aliás, guerras de torta na cara entre personagens são uma constante dessa história escrita por Walcyr Carrasco e que conquistou o público todas as vezes em que foi exibida. A trama une humor simples com pitadas de pastelão a uma mensagem de superação: a da jovem humilhada na escola, que deixa a cidade grávida do seu grande amor -Danilo (Murilo Benício)- e volta anos depois linda, rica e disposta a fazer justiça.

Apesar da referência ao longa de terror, "Chocolate com Pimenta" nada tem de assustadora. Pelo contrário, é uma novela leve, o que, segundo Ximenes, é ideal para o momento atual, em que o Brasil sofre as consequências do avanço do novo coronavírus.

De quarentena em São Paulo ao lado da sua mãe, Mariana Ximenes diz acreditar que é hora de se pensar mais no coletivo e refletir sobre mudanças comportamentais para o futuro depois da pandemia. "Não dá mais para viver como estávamos vivendo, um consumismo exacerbado, ninguém com tempo para nada (...) Está todo o mundo muito sensibilizado, muito conectado com as coisas mais simples da vida, e essa novela traz esses sentimentos da importância da amizade, da família, da união e da superação."

Para a atriz, fazer Ana Francisca, a sua primeira protagonista e um marco na sua carreira, foi um aprendizado também, porque a mocinha teve vários percalços ao longo da história, mas sempre soube se reinventar. Em determinado momento da trama, ela chega a perder tudo e precisa deixar o glamour de lado e literalmente colocar a mão na massa.

"Essa é uma boa mensagem que você pode voltar, se reerguer e mudar. E agir também, não adianta ficar esperando o bonde passar, porque as coisas não caem do céu", diz. Ximenes conta que até hoje muitas pessoas a abordam para contar como foram inspiradas pela mocinha.

Outros destaques de "Chocolate com Pimenta" são as personagens Márcia (Drica Moraes) e seu famoso bordão caipira "sou chique, bem"; e Bernadete (Kayky Brito), menino criado como menina. O dia da revelação da identidade dele foi um dos picos de audiência da trama: 41 pontos.