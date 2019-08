Mariana Xavier fala pela primeira vez sobre a morte de Gabriel Diniz

A atriz Mariana Xavier falou pela primeira vez em entrevista sobre a morte do cantor Gabriel Diniz, ocorrida no dia 27 de maio em um acidente aéreo. "Quando acontece algo assim, não tem como não ficar baqueada e deixar de sofrer”, disse ao comentar sobre o momento da carreira que vivenciavam no período.

Gabriel e Mariana se conheceram durante as gravações do clipe da música "Jenifer", sucesso do Carnaval de 2019. Em entrevista à revista Marie Claire, a artista comentou que um dia antes da tragédia estava comemorando o aniversário ao lado de amigos em Nova York. “Foi um baque terrível. A gente não era amigo íntimo, nos conhecemos no trabalho, mas vivemos juntos um momento muito especial de nossas carreiras. Nos encontramos nesta energia solar, que os dois tinham, então existia uma gratidão mútua".

Na época, Mariana preferiu não se pronunciar sobre a morte do cantor. Segundo ela, a decisão foi tomada após grande assédio por parte da mídia. "Foi muito horrível e invasivo. Foi pesado! Eu não queria participar daquele espetáculo da tragédia, sabe? Era algo triste e doloroso demais para participar. Eu não gosto disso, acho feio e não queria de jeito nenhum que alguém achasse que eu estava me promovendo em cima de algo tão triste. Eu só queria estar com meus amigos, receber abraços e agradecer a oportunidade de ainda estar aqui", explicou.

Carreira

Na entrevista, ela também comentou sobre os próximos trabalhos no cinema e no teatro. A personagem Marcelina, que ganhou o público ainda na primeira parte de Minha Mãe é Uma Peça, parceria com Paulo Gustavo, retorna às telas no terceiro longa da franquia.

Além disso, Mariana Xavier participa de mais dois filmes: "Medida Provisória" e "Rir Pra Não Chorar". Enquanto isso, no teatro deve estrear a peça "Antes do Ano Que Vem", dirigida por Lázaro Ramos.