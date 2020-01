Mariana Xavier, de "Minha Mãe é Uma Peça", passa por cirurgia de emergência após acidente

Prestes a estrear o primeiro monólogo, a atriz Mariana Xavier precisou passar por uma cirurgia de emergência para colocar dois parafusos após quebrar a perna ao escorregar durante uma chuva. No Instagram, ela compartilhou o ocorrido com os seguidores.

"Num momento de felicidade plena, cheia de motivos para agradecer e comemorar, pulando na chuva feito criança, escorreguei feio na grama e acabou-se a brincadeira", contou.

O resultado do acidente foi uma lesão no ligamento do tornozelo e fratura de fíbula. Mariana entraria em cartaz com a peça 'Antes do Ano que Vem' no próximo dia 10. No entanto, terá de passar 30 dias sem pisar.

"Acredito que situações parecidas já tenham ocorrido com muitos de vocês: quando a gente menos espera, quando a gente acha que tem tudo sob controle, o Universo dá um jeito de mostrar quão pequeno e frágil a gente é", desabafou.

A atriz está em cartaz no cinema com o filme "Minha Mãe é Uma Peça 3", em que atua como Marcelina, uma das protagonistas.