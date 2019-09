Mariana Goldfarb posta foto ousada: 'Namore alguém que pegue na sua bunda, e não no seu pé'

De férias na Califórnia, Marina Goldfarb, repostou uma foto ousada do perfil Lumière Naturelli no Instagram. A publicação foi acompanhada pela seguinte legenda: "Namore alguém que pegue na sua bunda, e não no seu pé".

A frase motivou diversos comentários positivos dos seguidores da apresentadora. "E se for para pegar no pé, que seja para fazer massagem", disse uma internauta. Famosas como Fiorella Mattheis e Caroline Macedo também concordaram com Marina.

Depois do discreto casamento em abril, Goldfarb e o ator Cauã Reymond estão em sua segunda viagem, desta vez para os Estados Unidos. A primeira foi para a Costa Rica. A cerimônia foi simples, com poucos convidados e convites enviados pelo WhatsApp, celebrado no interior de Minas Gerais.