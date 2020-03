Mariana Ferrão pede desculpas após transtorno com vizinhos: 'Não pude imaginar"

A ex-apresentadora do programa Bem Estar (TV Globo), Mariana Ferrão, usou seu canal do Youtube na última segunda-feira (30) para pedir desculpas aos seus vizinhos do condomínio no interior de São Paulo. A jornalista, que testou positivo para o novo coronavírus, havia feito uma caminhada dentro das redondezas do condomínio durante seu período de isolamento, causando pânico entre os outros moradores do local.

No vídeo publicado, Mariana disse que não sabia que as pessoas iriam ficar com tanto medo e estava ciente que não colocaria ninguém em risco. "Eu queria pedir desculpas por não ter conseguido imaginar que as pessoas iriam ficar com tanto medo e quando eu dei uma volta para caminhar para cuidar um pouco da minha saúde mental, eu não estava colocando ninguém em risco porque o vírus não voa", justificou.

Durante a caminhada, o segurança do condomínio chegou a ser acionado para que ela retornasse para casa. A jornalista deixou claro que não havia nenhuma recomendação para que ninguém caminhasse pelas ruas e disse que não tocou em nada nem em ninguém.

Na publicação no Youtube, Mariana disse que em nenhum momento, desde o diagnóstico, sentiu medo da doença. "Esse amor que eu vivi não vai embora com as pessoas que vão. Essa certeza que a coisa mais importante que já fiz na vida é amar, ela me dá uma tranquilidade muito grande diante dessas grandes ameaças. Talvez por isso eu não consegui imaginar o tamanho medo que as pessoas estavam", comentou.

"Se a gente lembrar de que a coisa mais importante que podemos fazer na vida é amar, a gente vai ter menos medo e vamos passar por isso de uma maneira muito mais tranquila", finalizou.