Mariana Ferrão não renova contrato com a Globo e deixa "Bem Estar": "A sensação é de liberdade"

Mariana Ferrão, 40, confirmou na manhã desta terça-feira (19) os rumores de que estaria saindo da TV Globo, deixando o programa Bem Estar.

"É verdade, eu deixei a TV Globo. Estava aqui pensando sobre quando falar com vocês sobre isso, sobre como dar a notícia... O que eu vou falar agora vem do coração: eu aprendi muito nesses onze anos de TV Globo, eu sou muito grata, muito grata! Por tudo que eu aprendi, cresci, ganhei e, especialmente, pelos relacionamentos e aprendizados todos", disse em vídeo publicado nas redes sociais.

Procurada pela reportagem, a Globo respondeu que a jornalista Michelle Loreto seguirá à frente do Bem Estar, já que Mariana Ferrão, cujo contrato vence no fim do mês, optou pela não renovação e está de saída da emissora.

"Achei que estava na hora de sair, de tocar meus projetos pessoais. A sensação é de liberdade, de ser eu mesma, de estar fortalecida para ser aquilo que eu sou", afirmou Ferrão.



A saída da apresentadora, que comandava o programa desde 2011, é anunciada logo após Fernando Rocha deixar o programa.