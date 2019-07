Mariana Aydar faz show em Fortaleza com ingressos populares

A cantora paulista Mariana Aydar se apresenta na capital cearense nesta sexta-feira (02) no encerramento do Circuito Sesc Junino. A entrada é de apenas 2kg de alimentos, que serão doados ao programa Mesa Brasil, da instituição.

No show, Mariana apresentará canções que compõem seu mais novo trabalho, o Veia Nordestina, em que une sua paixão pelo forró mais tradicional com influências sonoras contemporâneas, como elementos eletrônicos. "O forró pra mim é um modo de vida. Minha primeira banda profissional foi de forró, meus primeiros vinis, meu primeiro beijo, minha filha é fruto do forró e agora, finalmente, nasce o meu primeiro disco de forró, um forró feito do meu jeito.", declara Mariana.

O projeto está sendo lançado em quatro EPs, cujo terceiro saiu no dia 26 e o último está previsto para outubro. Depois disso, as canções serão compiladas num álbum.

Serviço

Show com Mariana Aydar - Final do Circuito Sesc Junino

Dia: 02/08 (sexta-feira)

Local: Sesc Fortaleza (Rua Clarindo de Queiroz, 1740)

Horário: 18h

Entrada: 2kg de alimentos