Maria Ribeiro e Davi Moraes estão em um relacionamento, afirma publicação

Maria Ribeiro e Davi Moraes estão em um relacionamento. A informação foi publicada pelo jornal Extra na manhã dessa segunda-feira (9) e afirma que o casal estaria "se conhecendo melhor", mesmo ainda sem rótulos definidos para o envolvimento.

Davi está separado da cantora Maria Rita desde julho deste ano, com quem manteve casamento durante oito anos. Além disso, também já foi casado com Ivete Sangalo e Marisa Monte. Enquanto isso, Maria Ribeiro está em processo de divórcio do relacionamento com o ator Caio Blat há cerca de dois anos.

Na noite do último domingo (8), Mari e Davi foram visto deixando o mesmo prédio no bairro Laranjeiras, localizado na Zona Sul do Rio. De saída do local, onde visitaram um amigo em comum, Maria foi fotografada antes e Davi logo depois.