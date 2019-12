Maria Prata dá à luz Dora, segunda filha com Pedro Bial

Maria Prata, 39, anunciou aos seus seguidores que já deu à luz Dora, sua segunda filha com o apresentador e jornalista Pedro Bial, 61.

A jornalista usou seu perfil no Instagram para anunciar a novidade, publicando uma imagem de uma dizendo: "Dora chegou para aumentar a nossa família grande e amada! Bem vinda Dora".

De acordo com a colunista Patricia Kogut, Dora nasceu no domingo (15) e é a mais nova irmã de Laura, 2, primeira filha do casal. Pedro Bial também é pai de Ana, Theo e José, fruto de relacionamentos anteriores.