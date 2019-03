Maria Maya assume namoro com Laryssa Ayres, atriz de 'O Sétimo Guardião'

As atrizes Laryssa Ayres, 22, e Maria Maya, 37, estão namorado. Laryssa, que interpreta a personagem Diana em 'O Sétimo Guardião' confirmou o relacionamento com a filha do diretor de novelas da Globo, Wolf Maya, e Cininha de Paula.

As duas estiveram neste sábado (9) no Nosso Camarote, no Rio, para acompanhar os Desfiles das Campeãs na Sapucaí. No sábado de Carnaval, dia 2, Maria e Laryssa compartilharam a mesma foto no Instagram, em que aparecem sorridentes e cobertas de glitter.

Nas legendas, Maria escreveu "Por aqui já é Carnavrau!", enquanto Laryssa disse "Sextou e com ela o START no carnaval". Os posts foram recebidos com felicitações, elogios e dúvidas de fãs que queriam ter certeza se as duas estariam mesmo namorando.

larissa ayres e maria maya um casal impensável que eu curti — pasmanroldi stan (@teledramatica) 10 de março de 2019

larissa ayres e maria maya estão namorando amoo — v🧜🏼‍♀ (@vitinhotuita) 10 de março de 2019

Na novela 'O Sétimo Guardião', a personagem Diana é filha de Afrodite (Carolina Dieckmann) e Nicolau (Marcelo Serrado), marcada pela frustração do pai, que nunca escondeu o desejo de ter um filho homem que se tornasse um craque de futebol. Diana, porém, surpreende o pai ao escolher o karatê e vencer um campeonato da arte marcial.

Já a última novela de Maria Maya foi Amor à Vida, em 2013, em que interpretou a boliviana Alejandra. No teatro, ela dirige atualmente a peça "Através da Iris", com Nathalia Timberg, que encerrou a temporada no Teatro Faap, em São Paulo, neste domingo (10).