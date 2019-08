Maria da Paz atira em Régis ao flagrar o marido na cama com a filha Josiane

Em ‘A Dona do Pedaço’, Maria da Paz (Juliana Paes) passa por um momento difícil. A filha Josiane (Agatha Moreira) está cada vez mais terrível na missão de destruir a mãe e foi capaz de provocar um incêndio na fábrica de bolos com a ajuda de Rael (Rafael Queiroz). Ela chegou a contar o feito para Régis (Reynaldo Gianecchini), mas o amante já está envolvido pela empresária e deixou claro que repudia a ação. Ainda assim, Josiane conseguiu que a mãe colocasse a empresa em seu nome para não se prejudicar financeiramente, mas ainda quer muito mais. Para ela, ter Régis com exclusividade também é um objetivo e a jovem não sossega ao perceber que ele está afastado.

Enquanto isso, Rock (Caio Castro), desconfiado da amiga de infância há algum tempo, arma por fora com Zé Hélio (Bruno Bevan) e Téo (Rainer Cadete) um plano para descobrir com quem Josiane se relaciona em segredo. A revelação do caso dela com Régis deixa o jovem ansioso para abrir os olhos de Maria da Paz, por quem nutre carinho e respeito genuínos. Ele chega a marcar um encontro com a empresária, mas para variar ela não acredita no lutador. Téo também tenta revelar o caso da namorada com o marido de Maria, mas se sente mal na hora e desmaia. Apesar de Maria não ouvir a verdade dos jovens, as tentativas geram uma certa desconfiança e sua mudança de comportamento chama a atenção de Régis, o que ela disfarça.

Já Josiane, sem limites, insiste para ter o marido de sua mãe em seus braços. A menina o convida para seu quarto e Régis decide ir para revelar que está apaixonado por Maria. Na mesma hora, a empresária ouve um movimento estranho na casa e vai atrás da origem do barulho com uma arma em punho. Depois de passar pelos ambientes da mansão, chega ao corredor do quarto de Josiane e, nesse momento, ouve o marido chamando pela filha. Ela decide entrar e o terror daquela imagem deixa Maria transtornada. Sem pensar, ela atira contra Régis.

Crédito: Globo/João Miguel Júnior

Sobre a gravação

As cenas do flagrante foram dirigidas por Amora Mautner, apenas com os atores envolvidos e uma equipe reduzida no set. Segundo Juliana Paes, Agatha Moreira e Reynaldo Gianecchini, o mistério em cima das gravações criou um clima especial e o resultado promete emocionar o público.

Para Juliana, o momento da personagem na trama já anunciava que o flagrante estava próximo de acontecer. Ela conta que ficou comovida ao receber os capítulos: “Maria da Paz estava estranha e sensível nos capítulos anteriores. Quando recebi esse bloco, chorei igual criança, como há muito tempo não chorava lendo. Eu não sou de chorar quando leio. Sou muito emotiva nas cenas, o público já deve ter percebido (risos), mas não sou de chorar durante a leitura porque mantenho um distanciamento, já pensando em detalhes que as pessoas não podem nem imaginar, como posicionamento de câmera, onde vai ser, quem estará, em qual cenário, etc. Só que essa sequência eu li de maneira totalmente passional. A temática da maternidade, dessa relação mãe e filho, me toca muito”. A atriz também fala sobre a surpresa ao ler a descrição da cena: “Nunca imaginei que teria uma arma, um crime passional envolvido. No meu entendimento, já desconfiava que ela daria um flagra, mas não imaginava que estaria armada, que isso ia despertar nela atitudes e sentimentos que ela rechaçou a vida inteira: a herança de Rio Vermelho, que acabou com sua vida.”

Já Agatha Moreira comenta sobre o prazer de fazer uma cena tão importante e relata um pouco dos bastidores. “Ela é uma vilã muito saborosa. Essa pele de cordeiro é uma delícia de interpretar. Josiane tem seus objetivos bem claros. Esses momentos são sempre importantes, marcam a trama, ajudam a contar a história com ainda mais emoção. Fiquei bem animada quando li a cena. Adorei a sequência e a forma como os acontecimentos foram construídos, o que tornou a cena verossímil. É muita energia, adrenalina, concentração. Dá uma sensação maravilhosa de entrega. E é um prazer fazer essas cenas cercada por colegas igualmente entregues e comprometidos”, diz.

O ator Reynaldo Gianecchini também destaca a admiração pelas parceiras de trabalho e fala da expectativa para a gravação. “É muito gostoso estar com a Agatha e a Ju Paes nessa cena. Adoro as duas e me trouxeram uma concentração a mais, fiquei muito conectado com as meninas. Desde que a gente sabe da cena, quando ela é escrita, já há uma expectativa. Fico louco pra gravar logo porque fico pensando e não relaxo enquanto não faço. Isso gera uma ansiedade que a gente nem sabe quantificar. A cena é bem escrita, tem elementos muitos bons. Tem todo o arco dramático necessário. É bem no momento que Régis confessa estar apaixonado pela Maria da Paz. É o momento da virada dele. Ele não quer mais ser esse canalha e nem continuar o que era antes. Às vezes, precisam acontecer coisas muito graves na vida pra entendermos outras. São sentimentos que mexem com a nossa base e começamos a mudar. O tiro foi a última gota que faltava pra explodir dentro dele essa transformação. Estávamos muito emocionados, sensíveis e felizes com o que movimentamos ali, com o trabalho da nossa diretora Amora Mautner e toda a equipe, que arrasaram criando a cena”.

As cenas estão previstas para irem ao ar a partir deste sábado, dia 18. A novela é escrita por Walcyr Carrasco, com Nelson Nadotti, Márcio Haiduck e Vinicius Vianna, e tem direção artística de Amora Mautner, direção geral de Luciano Sabino e direção de André Barros, Bernardo Sá, Bruno Martins Moraes, Caetano Caruso e Vicente Kubrusly.