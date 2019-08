Maria Beltrão é flagrada dançando ao fundo de telejornal ao vivo na Globonews

A jornalista Maria Beltrão, 47, foi flagrada na tarde desta segunda-feira (19) rebolando em frente aos seus colegas de trabalho. Beltrão conversava com os amigos na redação da Globo News quando começou a dançar, sem perceber que estava no cenário de fundo do jornal Edição das 16h do canal.

A dança durou poucos segundos, mas foi o suficiente para os internautas notarem. Nas redes sociais, eles comentaram sobre o assunto. "Não paro de rir com os colegas lá trás no switcher desesperados tentando avisá-la", disse um internauta.

A jornalista do Estúdio I também participou de outra gafe há pouco tempo. Na ocasião, um produtor apareceu sem querer durante seu programa, enquanto levava um copo de água para a jornalista, e acabou sendo flagrado pela câmera.