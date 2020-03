Mari Palma e Phelipe Siani fazem isolamento domiciliar após ela contrair novo coronavírus

Os jornalistas Mari Palma e Phelipe Siani foram afastados da apresentação do programa Live CNN após Mari sentir sintomas do novo coronavírus. Com isso, ela e Phelipe, que são namorados, ficarão em quarentena na casa em que moram em São Paulo.

A CNN divulgou um comunicado na manhã desta segunda-feira (30) afirmando que Mari sentiu sintomas de gripe na noite da última sexta-feira (27) e, após consulta com os médicos, concluiu-se diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus. Siani, no entanto, não teve sintomas.

Durante isolamento domiciliar, os dois jornalistas deverão fazer participações especiais de casa. Na manhã desta segunda, Siani já apareceu ao vivo falando que Mari teve perda de olfato e paladar como sintomas da doença. Por enquanto, eles estão sendo substituídos por Diego Sarza e por Elisa Weeck no programa.

Segundo a CNN, cerca de 40% de seus profissionais estão trabalhando em sistema home office por conta do novo coronavírus.

Vários outros famosos já contraíram o novo coronavírus. Entre eles, estão o ator britânico Idris Elba, 47; o ator norueguês Kristofer Hivju, 41, conhecido por atuar na série "Game of Thrones"; e a atriz Itziar Ituño, que vive a personagem Raquel Murillo na série "La Casa de Papel".

No Brasil, também foram diagnosticados com a doença a atriz Fernanda Paes Leme, 38, a ativista Luísa Mell, 41, e o cantor Dinho Ouro Preto, 55. Já a apresentadora Ana Hickmann, 39, relatou ter febre alta, calafrios e dores no corpo, mas disse que não fará o exame ainda, já que não apresenta insuficiência respiratória.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.