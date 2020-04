Mari Palma e Phelipe Siani falam sobre passar quarentena juntos

Os jornalistas Mari Palma e Phelipe Siani publicaram relatos sobre como estão passando a quarentena juntos. No último dia 30 de março, a apresentadora da CNN Brasil foi diagnosticada com o novo coronavírus.



"É tão mais fácil a quarentena do lado dela. Em algum momento deu medo de a gente se matar trancados dentro de casa por tanto tempo. Mas hoje a gente sabe que isso está acontecendo para ter ainda mais certeza que esse casal, apesar de imperfeito, é muito bom junto", escreveu Phelipe.

Mari Palma também agradeceu ao "companheiro de quarentena": "Ele cuida de mim e faz tudo parecer mais fácil. Obrigada por ser muito mais do que eu imaginei ter um dia, Phelipe Siani, te amo".