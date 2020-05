Mari Gonzalez diz não ter mágoa dos homens do BBB e que só fala com as 'canceladas'

Depois que saiu do confinamento do BBB 20, Mari Gonzalez tem mantido contato virtual com algumas pessoas da casa. Apesar de não ter tido problemas sérios com ninguém e de ter resolvido problemas com a Manu antes de ser eliminada, não é com ela que ela mais fala.

Mari revelou que só tem mantido papo com as "canceladas": Marcela, Flay, Ivy e Bianca Andrade. O grupo foi criado por Flay. De fato, todas elas saíram da casa com pontos negativos com o público. Enquanto Bianca quase se envolveu com Guilherme enquanto ele namorava Gabi, Marcela foi acusada de magoar pessoas e só dar apoio a Daniel, Ivy de racismo e Flay não teve apoio popular após briga com Rafa.

Em live com o influenciador e marido de Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, revelou que não sente mágoa dos homens da casa mesmo após descobrir que eles tramaram um plano de sedução para prejudicá-la fora.

"Apesar de não ter mágoa, não tenho raiva, não tenho nada contra ele, mas foi muito feio o que aconteceu lá na casa", disse ela sobre Lucas Gallina. Sobre Hadson diz ter a mesma opinião. "Não tenho mágoa nem nada, mas não gostaria de dar uma carona para ele", comentou em brincadeira que testava quem poderia receber uma carona da ex-sister.

Sobre Petrix, ela disse que saber o que ele tinha feito no confinamento foi surpreendente. "Para mim foi uma grande surpresa. No momento que o PX saiu do jogo eu fiquei arrasada, porque eu gostava muito dele e não tinha ideia do que ele era. Quando eu saí aqui e vi toda a conversa, tudo que ele falava, foi bem triste", comentou.