Mari Gonzalez analisa momentos no BBB 20 e fala sobre os memes: “Eu não escutava nada"

Mari Gonzalez foi a décima sexta eliminada do BBB 20, com 54,16% dos votos, e deixou a casa na última terça-feira (21). A influencer analisou a sua trajetória no jogo, os memes, as decepções com os alguns participantes e as desavenças que teve com os quatro semifinalistas.

No início do programa, Mari foi alvo de um plano dos homens, que recebeu o nome na internet de “teste da fidelidade”. A briga dividiu a casa entre meninas contra meninos e desenhou o jogo até este momento da reta final. Agora fora da casa, Mari teve acesso às cenas. “Vi o vídeo do Guilherme falando de mim e fiquei bastante chocada porque naquela situação da briga com os meninos o nome dele não tinha sido citado, e eu sempre fiquei muito junto com ele”, relatou.

Sempre aberta ao diálogo, como se define, Gonzalez fez questão de esclarecer todas as pendências antes de deixar o Big Brother Brasil 20. Nos últimos dias do reality, ela e Rafa Kalimann conseguiram se aproximar. “Com a Rafa conversei no início, durante o programa inteiro ficamos mais distantes, e nos acertamos agora no final”, confirmou.

Os outros semifinalistas também tiveram conflitos com a influencer, mas ela garantiu que foram resolvidos. “Com a Thelminha a gente logo sentou e se resolveu. Diversas vezes conversamos eu e Babu. E a Manu, apesar de eu querer muito conversar, ela não queria conversar comigo (risos). Mas depois nos falamos e ficou tudo bem”.

Outro assunto que envolveu a ex-bbb foram os memes. Mari garantiu a diversão dos internautas sempre que não entendia o que outros participantes falavam. “Vi aqui fora que eu não escutava nada, estou me dando conta disso agora! Falavam uma coisa e eu entendia outra nada a ver. Era cada coisa que saía dessa minha cabeça... Eu vou usar esses memes todos. Só quero saber dos memes, dos problemas não quero saber! (risos), disse.

No decorrer do programa, Flayslane foi a principal aliada de Mari, mesmo tendo opiniões distintas. “Era entre tapas e beijos porque nós duas pensamos e agimos de maneira muito diferente, na vida e no jogo. E eu acho que amizade é isso, não é para passar a mão na cabeça. A gente não é amigo só de pessoas que concordam com a gente”, explicou Gonzalez.

Depois da eliminação de Flay, Mari se aproximou de Ivy. Sobre a sintonia das duas, ela concorda e questiona: “Meu Deus, por que a gente não se juntou antes? Eu sempre falei bem e gostei muito da Ivy. Agora, no final, os parceiros dela saíram e os meus também. Foi quando a gente teve a oportunidade de ficar mais tempo juntas e percebeu o quanto tínhamos coisas em comum: a energia, a alegria, a animação”.