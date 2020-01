Marcos Mion se diz perplexo após ser acusado de dar em cima de modelo em academia

O apresentador Marcos Mion, que é casado desde 2005 e tem três filhos, se diz perplexo com a repercussão da acusação de uma modelo que diz ter recebido cantadas dele e divulgou conversas privadas.

Mion se defendeu por meio de uma nota enviada por sua assessoria. A nota diz que as conversas aconteceram em 2018 e não aconteceu mais nada depois disso: "Marcos Mion está em férias, com a família, fora do país. O apresentador não irá se pronunciar. Tomou conhecimento da publicação, sem autorização, de um trecho de uma conversa privada e está perplexo com a repercussão gerada por uma troca de mensagens datada de 2018 que nunca teve qualquer desdobramento."

No Twitter, Mion publicou uma outra mensagem na terça-feira (7): "Ser de mentira é muito difícil. Demanda muito trabalho sustentar todos os dias uma personalidade falsa e ninguém consegue fazer isso por muito tempo sem deslizar. E é aí, no deslize dos falsos, que quem é de verdade e tem um caminho bem mais demorado e tortuoso apenas sorri", escreveu.

Entenda o caso

Uma modelo de nome Ana Carolina Jorge tem causado polêmica nas redes sociais. Isso porque ela publicou uma conversa com o apresentador Marcos Mion e o acusa de dar uma cantada nela. "Fica muito sem graça aquela academia sem você sorrindo e pulando corda!", é a mensagem que aparece como enviada pelo comandante de A Fazenda, em dezembro de 2018.

Na postagem, a modelo escondeu o restante do conteúdo. "Parei de acreditar em famílias perfeitas", escreveu ela.

Nos stories, Ana Carolina escreveu que não publicaria mais nada sobre o caso. "Não vou postar mais nada, o papo encerrou por aqui. Não gosto de hipocrisia, gente que vai na Igreja e dá lição de moral nos outros, mas eu não quero mídia em cima da tristeza alheia", começou.

"Não achei que teria toda essa repercussão. Trago apenas um exemplo de que a vida não é sempre como aparenta." Para um seguidor, a moça disse que nunca foi ao encontro de Mion na academia onde treinavam. "Nunca tive nada com ele. Ele deu em cima de mim, eu fugi. Ponto final. Moral da história: falsos beatos existem."

Ao programa Fofocalizando, do SBT, Ana Carolina enviou uma mensagem em áudio em que contava que receber cantadas era algo inédito na vida dela, que morou fora do Brasil durante sete anos.

"Nunca tinha passado por nada disso, agora tenho que entender que um pai de família que posa como o melhor homem do mundo está dando em cima de mim? Isso tem que acabar", disse Ana.

Ela completou afirmando que todas as mulheres deveriam se unir em casos como esse e não criticar umas as outras. "Eu acredito que mulheres deveriam apoiar quando uma expõe essas atitudes dos homens. Não dá para tolerar."