Marcos Maia e Guinga protagonizam shows intimistas na penúltima noite do Festival Jazz & Blues

A penúltima noite da vigésima edição do Festival Jazz & Blues reservou experiências de intimismo para o público que compareceu aos shows do cearense Marcos Maia e do carioca Guinga. Ambos participaram de momentos no formato “convida” – Marcos se unindo ao paulista Budi Garcia e o espanhol Nono Garcia, ao passo que Guinga com os instrumentistas Nailor Proveta e Teco Cardoso.

O repertório de Maia e companhia seguiu pelas cordas dedilhadas, nas diferentes versões de guitarra – elétrica, flamenca, acústica e clássica. Junto ao trio principal, também estiveram presentes Heriberto Porto, da Marimbanda; Marcelo Holanda e Denny Almeida. “Contemplamos compositores como Luiz Bonfá e vai ter ainda um jazz cigano”, adiantou o músico instantes antes da apresentação.

Marcos Maia convida: diálogos em sintonia Fonte: Natinho Rodrigues

Dito e feito. O encorpado intercâmbio de sonoridades levou o público a vibrar com o que ultrapassava o palco e chegava aos ouvidos de forma plural, feito comemorado pelo instrumentista cearense.

“Isso representa a união de culturas, de pessoas. Eu pensei muito nesse show como um encontro de músicos de outros lugares, fazendo com que a arte promova o consagramento das pessoas”, situa.

Parceria

Por sua vez, com 50 anos de carreira – celebrados no ano passado – o violonista Guinga passeou por composições inéditas, além de clássicos de sua autoria e de parceiros, como Aldir Blanc. “Choro pro Zé”, “Par constante” e “Odalisca” estiveram entre as canções interpretadas por ele junto à inspirada dupla, composta pelo clarinetista Nailor Proveta e o saxofonista Teco Cardoso.

Guinga com Nailor Proveta e Teco Cardoso no palco da Cidade Jazz & Blues Foto: Natinho Rodrigues

Falando na formação, impressionava a sintonia entre o trio durante o show, regado por um clima casual, convocando o público a chegar mais perto. Impressões que devem se repetir ainda no Japão em abril próximo, onde a trupe desembarca para gravar um disco. É esperar para ver. E ouvir.