Marcelo Serrado participa do projeto ‘Lives do Conhecimento’, da Universidade de Fortaleza

Em tempos de coronavírus, a cultura tem sido respiro para muitas pessoas para aliviar os momentos de ansiedade e de tensão. Nesta terça-feira (12), às 11h, o ator Marcelo Serrado, atualmente no ar em reprise de Fina Estampa como o icônico Crô, participa de bate-papo virtual no projeto ‘Lives do Conhecimento’, da Universidade de Fortaleza.

Na conversa, que tem mediação da professora Hertenha Glauce, coordenadora do Grupo Mirante de Teatro Unifor, Marcelo vai compartilhar as vivências da carreira de mais de 30 anos com atuações no teatro, na televisão e no cinema e o papel do ator em contexto de isolamento social.

O ator também fala sobre a relação com o Ceará. “Essa será uma ‘live da life’. Discutiremos como nós, atores, entendemos nosso papel nesse cotidiano de isolamento social”, explica a professora.

Filho de mãe cearense, o ator conta que cresceu na Praia do Futuro. “Antes mesmo de ter barracas lá”, lembra. “Ainda tenho primos que moram aí, sempre que posso vou para reencontrar com os familiares. Eu adoro essa terra, o cearense tem um jeito de receber muito bom”, diz em entrevista ao Verso.

Marcelo também faz passagens pelo estado com o teatro. Em 2004, apresentou no Teatro Celina Queiroz a peça “Esse alguém maravilhoso que eu amei”, dentro do Projeto Grandes Espetáculos. Em 2011, retornou ao espaço com a comédia “Não existe mulher difícil”.

Para ele, que já tem aproveitado a quarentena compartilhando conhecimento pelas redes sociais, participar do projeto é uma forma de alcançar um outro público. “Vai ser ótimo, acho que vamos bater um papo bem legal sobre os mais diversos assuntos”.

Marcelo tem passado a quarentena em casa com a família. “Leio, faço alguns cursos, aproveito o tempo com a família. Nas redes sociais, aproveito para compartilhar os meus projetos, minha opinião”, detalha sobre a rotina de isolamento social.

A professora Hertenha acredita ser esse o papel do ator nesse contexto. “A função que podemos assumir nesse momento é: o que podemos fazer para contribuir com a sociedade de um modo geral em tempos como esse, de pandemia?”, afirma.

Apesar da pandemia ter despertado para a importância da cultura e do entretenimento, o ator afirma não conseguir pensar se isso vai acarretar em uma maior valorização para a classe artística, mas se diz otimista.

O projeto

Durante a pandemia do novo coronavírus, o ‘Lives do Conhecimento’ promove o diálogo sobre as mais diversas temáticas nas plataformas de comunicação da Universidade Fortaleza. Os convidados do projeto são grandes nomes do pensamento contemporâneo, nacionais e internacionais, que contribuem para a troca de ideias.

Serviço

“Lives do Conhecimento”

Tema: “O papel do ator em contexto de isolamento social” com Marcelo Serrado

Terça-feira (12), às 11h

Transmissão pelas redes sociais da Unifor (Instagram, Facebook e YouTube) e pela TV Unifor (canal 181 da NET)

Aberto ao público