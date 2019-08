Marcelo Jeneci e Quinteto da Paraíba se apresentam em Iguatu e Juazeiro do Norte

O requinte dos instrumentos do Quinteto da Paraíba unido à sonoridade da voz aveludada do cantor Marcelo Jeneci chega aos municípios de Iguatu e Juazeiro do Norte nos dias 30 e 31 de agosto. As apresentações acontecem nas unidades do Serviço Social do Comércio do Ceará (Sesc-CE) por meio do Estacionamento da Música.

Com ingressos a preços acessíveis, os interessados devem procurar o relacionamento com o cliente das unidades Sesc Iguatu e Juazeiro do Norte e levar também um quilo de alimento que será doado ao Mesa Brasil Sesc e destinado para instituições cadastradas no programa.

A parceria entre o cantor paulista e o grupo paraibano estreou nos palcos em 2018 e, de lá pra cá, anima o público por onde passa com sucessos como “Felicidade”, “Feito pra Acabar” e “Pra sonhar”. O evento nas duas cidades conta ainda com show de abertura da Banda Nazirê que é composta por vocais femininos e tem raízes no Cariri cearense.

Formado pelo contrabaixista Xisto Medeiros, o violoncelista Nilson Galvão e os violinistas Thiago Formiga, Ulisses Silva e Ronedilk Dantas, o Quinteto da Paraíba é um dos mais renomados grupos de música de câmara do país com três décadas de trajetória e se apresentam pela primeira vez no Centro-Sul do Ceará.

A banda Quinteto da Paraíba se apresenta com instrumentos de corda FOTO: DIVULGAÇÃO

Com o cartão Sesc, os trabalhadores e empresários do comércio têm descontos em todos os shows. O cartão pode ser feito no site.

Serviço

Marcelo Jeneci e Quinteto da Paraíba

Iguatu

Dia: 30 de agosto

Horário: 21h

Ingressos: comerciário (R$15), empresário (R$18), conveniado (R$20), público em geral (R$25)*

Entrada: Ingresso + 1kg de alimento não perecível

Informações: (88) 3581.1130

*Vendas a partir do dia 26/08

Juazeiro do Norte

Dia: 31 de agosto

Horário: 21h

Ingressos: comerciário (R$15), empresário (R$18), conveniado (R$20), público em geral (R$25)

Entrada: Ingresso + 1kg de alimento não perecível

Informações: (88) 3587.1065