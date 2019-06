O ator e cantor Marcelo Augusto, de 47 anos, está nos Estados Unidos aproveitando as férias com o namorado, Fagner Bancke, 27, nos parques da Disney.

Juntos desde 2013, Marcelo sempre compartilha nas redes sociais momentos do casal.

O ator participou por nove anos do programa "Turma do Didi", com Renato Aragão, e não atua na TV desde o fim do humorístico, em 2012.