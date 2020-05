Marcello Melo Jr responde atriz cearense que citou comentário constrangedor: "aconteceu mesmo"

Após a atriz cearense Dani Gondim ter relatado uma situação constrangedora nos bastidores da novela "Bom Sucesso", Marcello Melo Jr. resolveu se pronunciar. Apesar de Dani não ter citado nomes, o ator entendeu que o recado foi para ele e assumiu ter feito o comentário que, de acordo com a atriz, foi "pejorativo e sexual".

Em rede social, ele disse: "Teve uma pessoa que citou o meu nome em um fato que aconteceu durante a gravação da novela. Eu não a conheço, nunca falei, porém, aconteceu mesmo a brincadeira do roupão, mas eu não falei com ela. Eu falei com a diretora. Tomei a liberdade de brincar porque era um ambiente profissional e caso ela tenha se ofendida, peços desculpas, mas acho que ela deveria ter se colocado na hora e não esperar tanto tempo para levantar uma bandeira por conta do nascimento da minha filha. Acho isso uma falta de respeito."

Marcello ainda disse mandar uma direta para Dani Gondim: "Se um dia, caso isso aconteça com a minha filha, pode ter a certeza absoluta que ela terá educação suficiente para se colocar e colocar a pessoa no momento que aconteceu. Não vai esperar tanto tempo para tentar se promover ou querer difamar alguém em uma rede social", finalizou.

Entenda

Dani Gondim relatou em seu perfil no Instagram Stories uma situação em que se sentiu constrangida durante as gravações da novela.

"'Você pode tirar o roupão, por favor, para passarmos a cena'?, falou educadamente a diretora e aí uma voz de uma das pessoas, que trabalhavam comigo, gritou de uma forma pejorativa, sexual: 'Tira'. Alguns riram e seguimos com a cena. Hoje, eu vi que essa pessoa acabou de ser pai. Que loucura! Pai de uma menina! Não quero entrar no mérito de 'não faça com as pessoas, o que elas possam fazer com vocês'. Mas, eu espero que as pessoas que cruzem o caminho profissional da sua filha sejam homens melhores que você!", relatou.