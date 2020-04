Marcela McGowan fala sobre atitudes com Babu e racismo estrutural dentro do BBB 20

Em entrevista ao Uol, a ex-BBB Marcela McGowan falou sobre a relação com Babu dentro do reality e como estava abalada com a repercussão das atitudes como participante do Big Brother. Segundo ela, que havia comentado em conversa com as outras sisters sertir medo do ator carioca, o contexto de algumas falas foi interpretado de uma forma diferente.

"Durante o programa somos levados a situações extremas e a convivência com ele, em alguns momentos, era bem difícil. Temos algumas características diferentes que nos afastam, mas pensamentos que nos aproximam", relatou. Para a médica, a sensação de temor era fruto de uma percepção das atitudes dentro da convivência.

"Quando falava em ter medo dele, era de ele ficar bravo comigo, porque rolavam muitas discussões de cozinha e rolava uma tensão em relação a isso. Era pela maneira como ele se colocava, mais explosivo", afirmou. Ainda assim, ela comentou saber da existência do racismo estrutural e disse estar interessada em estudar e aprender sobre o tema. Além disso, disse estar "abalada" com a repercussão causada aqui fora e nas redes sociais.

Favoritismo

Logo nas primeiras semanas da vigésima edição do BBB, Marcela foi apontada como uma das favoritas ao prêmio. No entanto, o cenário mudou logo após o envolvimento dela com o participante Daniel Lenhardt, que também passou por críticas dos telespectadores do programa.

"Já vivo intensamente na minha vida real. Lá dentro essa característica foi potencializada. Meu envolvimento com ele não foi parte do jogo, até porque eu sempre disse que achava que casal atrapalhava", contou Marcela. Agora, com os dois fora do reality, ela conta que a intenção é que haja uma conversa para definir os rumos do relacionamento.