Marcela é acusada de desmerecer amiga Gizelly como advogada no 'BBB 20'

Em papo na madrugada desta segunda-feira (9) com Manu, Ivy e Flayslane, Marcela acabou fazendo alguns comentários que não foram muito aceitos por parte do público no BBB 20. Após traçar um paralelo entre as reações de Gizely no jogo com a atuação dela em tribunais, a médica foi acusada de desmerecer a profissão de sua melhor amiga.

Na conversa, Marcela lembrou do momento em que Tiago Leifert começou a falar sobre o que havia ocorrido no Quarto Branco e quando Gizelly teve um susto achando que já estava no paredão.

"Hoje ela teve um mini surto por nada. Quando o Tiago tava falando das roupas e ela: 'Votação?'", começou Marcela. Na sequência, fez a relação do ato com a atuação dela em sua vida profissional.

"Mas ela precisa aprender a se controlar, como a pessoa defende crime assim?", disse Marcela. Apesar de depois todas elas falarem bem de Gizelly, o público da internet não gostou.

"Que tipo de amizade é essa?", escreveu uma seguidora. "Agora está desmerecendo até a profissão da Gi. Com uma amiga dessas não precisa de inimigo", opinou outra.

"Marcela questionar como a Gizelly consegue defender crimes sendo tão descontrolada foi um dos comentários mais infelizes. Além de rebaixar a Gi, como sempre faz, ainda criminalizou a profissão dela. Advogado defende gente e não crime", escreveu uma outra seguidora.

Marcela chegou a perder mais de 100 mil seguidores. O seu Instagram oficial havia publicado que ela tinha atingido a marca de 4 milhões de fãs, mas o número retrocedeu, e a postagem foi apagada.