Marcela diz que Daniel 'errava o buraco' embaixo do edredom

A saída de Daniel da casa do BBB 20 com alta rejeição chocou a namorada dele, Marcela, nas primeiras horas da madrugada. Depois disso, porém, a ginecologista já fez revelações sexuais sobre o gaúcho. De acordo com ela, ele "errava o buraco" na hora de tentar transar.

O tal momento que ela se refere aconteceu quando ambos foram para o quarto e, após Daniel dizer que não iria conseguir, ela soltar um sonoro palavrão.

Parte do público pelas redes sociais riu da tentativa frustrada de sexo. Em papo com Gabi, Thelma e Gizelly, Marcela abriu o jogo. "Ainda bem que ele errava o buraco", disse ela aos risos após dizer que não conseguiu ter uma noite de edredom descente com ele.

"Você vai ter muito trabalho com ele, vai ter que explicar para o menino toda a anatomia dos buracos", disse Thelma. "Vai ser um prazer", afirmou Marcela.

Na sequência Marcela deu detalhes do que seria o tamanho do pênis do namorado. A pergunta foi de Gizelly. "Surpreendentemente. Mas eu não vi, né?", disparou, para comentário posterior de Gizelly. "Estou em choque, não acreditava no potencial da criança."