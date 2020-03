Maraisa revela término com empresário e fala sobre fase solteira

A cantora Maraisa anunciou o término do relacionamento com o empresário Luiz Souza Lima por meio das redes sociais. Em postagem no Twitter, feita nesta segunda-feira (9), a sertaneja falou sobre a fase solteira.

"Essa fase solteira da gente em que todos os amigos pensam que você está sofrendo e querem arrumar todo homem que passa pela frente é um pouco estressante", disse a integrante da dupla com Maiara.

Os dois assumiram o relacionamento também por meio das redes sociais Foto: reprodução

Segundo outras publicações, a artista também havia afirmado anteriormente que "nasceu para ser solteira".