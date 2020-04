Maquiadora cearense se transforma em Rafa Kalimann, do BBB 20

Se você acompanha o Big Brother Brasil 20, com certeza já deve ter se deparado com os memes da discussão envolvendo Rafa Kalimann e Flayslane no reality. Para entrar na onda, a maquiadora cearense Karla Alexandrina usou a arte para se transformar na influencer.

Acompanhando o programa, Karla conta que teve a ideia após ver a quantidade de pessoas brincando com a briga. "Eu amo transformação, sempre brinco de ficar me montando. Eu já tinha visto vários tipos de imitações, mas nenhum se caracterizando dela, então tive a ideia", conta.

Para a transformação, Karla captou os traços mais marcantes de Rafa para fazê-los no próprio rosto, como o formato dos olhos e a demarcação do maxilar, o que, de acordo com ela ajuda no processo.

"Quando eu penso em me caracterizar em alguém, eu busco pessoas com características marcantes para me parecer com ela, porque uma pessoa de rosto comum não dá pra parecer tanto assim", explica.

A brincadeira tem repercutido nas redes sociais e com apenas uma hora de publicação, o vídeo já conta com mais 10 mil visualizações no Instagram, até o fechamento desta matéria. A maquiadora adianta que já pensa em fazer uma sequência com novos personagens.

No Instagram, a cearense já mostrou o talento para a maquiagem artística. Karla já se transformou na Cruela De Vil, em unicórnio e até no próprio gato.

"A maquiagem, de forma geral, te ajuda em vários aspectos, seja como profissão ou como um auto cuidado. O legal da parte da transformação é você se sentir uma outra pessoa por algum momento, é divertido", revela.