Manuscrito de “Hey Jude”, entre outras peças do Beatles, rendem grana alta em leilão

Fã quando tem bala na agulha não perde a chance de adquirir um item raro do artista preferido. Na última semana, os Beatles completaram 50 anos do fim da banda. Meio século depois, a devoção pelos quatros rapazes de Liverpool segue intacta. Um leilão realizado na sexta-feira (10), pela casa Julien's Auctions, mostrou toda a paixão pelos músicos ingleses.

Uma série de objetos raros que fizeram parte da história do grupo rendeu uma pomposa quantia.O item mais caro do leilão foi um pedaço de papel no qual Paul McCartney escreveu a letra de "Hey Jude". O martelo foi batido pela bagatela de US $ 910.000.

Curiosidades

A folha com os versos foi usada durante a sessão de gravação de julho de 1968, no Trident Studios (UK). Conta a história que a raridade foi depois oferecida a um engenheiro do estúdio. A estimativa dos vendedores era a de apurar algo em torno de US $ 160.000.

O lote contemplava mais de 250 peças ligadas ao Fab Four. A lista de objetos leiloados é repleta de curiosidades. Inclui a bateria usada no show de 1964, no Cow Palace de São Francisco (vendida por US $ 200.000) e um desenho de John Lennon (1940-1980) e Yoko Ono (US $ 93.750).

Outras memórias adquiridas foram um roteiro de filmagem para o vídeo “Hello Goodbye”, com anotações manuscritas de Lennon e George Harrison (US $ 83.000) e o cinzeiro de Ringo Starr's Abbey Road (US $ 32.000).

O palco da primeira apresentação pública dos Beatles (um show realizado em 14 de maio de 1960) foi vendido por US $ 25.000,