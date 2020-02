Manu Gavassi sonha com término de relacionamento no BBB 20 e namorado comenta nas redes sociais

Na festa desta quarta-feira (19), Manu Gavassi contou à colega de confinamento, Rafa Kalimann, que sonhou com o término de seu relacionamento com o engenheiro Igor Carvalho.

A amiga disse que a cantora estaria com saudades do namorado. “Você vai ver, vai ganhar o anjo e vai tá ele no vídeo”, disse. "Atenção Igor, pelo amor de Deus, aparece nesse vídeo", acrescentou.

Igor Carvalho comentou sobre a declaração no Twitter. "A Manu sonhando que eu terminava com ela... Acho que esqueceu que eu fui no shopping com um cartaz aceitar o pedido de namoro nacional, mal imagina que eu to me mudando pra SP, e de quebra tenho um quadro com a cara dela pra colocar na minha parede da sala".

Mesmo confinada no BBB 20, Manu Gavassi pediu o engenheiro em namoro ainda na primeira semana do reality. Igor aceitou o pedido e avisou para os participantes da casa de vidro, Daniel e Ivy, que deram a notícia à cantora.