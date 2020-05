Manu Gavassi reaparece nas redes sociais após sumiço

A cantora Manu Gavassi, 27, voltou a publicar nas redes sociais após um sumiço de três dias. De acordo com ela, o tempo foi precioso para que ela entendesse melhor o que estava acontecendo no Brasil e no mundo.

Até o namorado dela, o engenheiro Igor Carvalho, usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores da cantora. "Está tudo bem por aqui gente, fiquem tranquilos", afirmou ele no Twitter.

Manu se pronunciou nesta sexta-feira (1). "Eu sumi porque estava tentando assimilar tudo que aconteceu. Tentando assimilar o mundo que eu encontrei fora da casa que foi um choque. A dimensão que foi o programa. É muito louco. Eu fiquei muito assustada, foi um choque. Primeiro porque eu precisava entender o que era o vírus e como a gente tem que se cuidar", disse.

Na sequência, ela comentou sobre o que tem passado por sua cabeça agora que voltou à realidade. Manu passou três meses no reality sem noção de nada o que acontecia.

"Eu me sinto como uma viajante do tempo. Sinto que parei no dia 21 de janeiro e então vim para cá", comentou em referência à data de início do BBB 20.

"Vocês viram tudo, vocês me conheceram profundamente. E sei que isso mudou a minha vida para sempre", completou.

Agradecida por ter chegado ao terceiro lugar no BBB 20, ela agora quer se concentrar em seu público. "Eu quero conhecer cada uma dessas pessoas. Tenho vontade de saber quem são essas pessoas, porque vocês se identificaram comigo. É uma sensação muito louca", finalizou.