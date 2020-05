Manu Gavassi fará bazar beneficente com roupas que usou no BBB20

Os looks que deram o que falar durante a permanência de Manu Gavassi no BBB20 terão um destino nobre. A cantora fará um bazar beneficente com todas as roupas que usou durante o programa. Além disso, a cantora vai doar o prêmio de R$ 50 mil para ONGs.

Manu ficou em terceiro lugar na final do "BBB20", na disputa com a campeã Thelma e Rafa Kalimann, que ficou em segundo.

"Vou vender todas as roupas que usei na casa, e o dinheiro vou doar pra ajudar pessoas que estão precisando, ONGs em que acredito. Além dos R$ 50 mil que ganhei de prêmio", disse Manu ao podcast "Um milkshake chamado Wanda".

A artista ainda não decidiu para qual instituição irá o valor. A escolha será feita a partir de critérios pessoais. "Ainda estou vendo ONGs que mais tocam o meu coração e que eu realmente conheça o trabalho, que é pra ajudar de fato. Mas já decidi e está em andamento", afirmou.