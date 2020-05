Manu Gavassi diz que não esperava que as pessoas quisessem redescobri-la como cantora

A cantora Manu Gavassi está feliz da vida fora do BBB 20. Após conquistar o terceiro lugar no reality da Globo, saiu do confinamento e está cheia de compromissos profissionais em mente.

Um dos maiores deles é na parte musical. Segundo ela, sua agenda de shows já está bem cheia para depois da pandemia. Ela também revelou que se surpreendeu com o carinho das pessoas para com o seu ofício.

"Não imaginava que as pessoas iriam querer me redescobrir musicalmente", disse ela em entrevista à Forbes Brasil por live. Segundo ela, muita gente tem dado uma nova chance para o som que ela faz. Manu começou a carreira artística muito nova.

"Estou recebendo uma nova chance. É difícil para alguém que começou nova ir mudando a sua imagem. Escutei uma menina dizer nas redes sociais que tinha ranço de mim por uma música do passado, mas que hoje me adora. Fico honrada de as pessoas darem a chance que muitos artistas que começaram na adolescência não têm", contou.

Muito disso se deve à exposição dela no BBB 20. A artista ganhou mais de 11 milhões de seguidores só no Instagram desde quando entrou no confinamento. "Já estou vivendo um sonho, pois abriu muitas portas."

Além da carreira na música, Manu deverá colocar em prática uma série roteirizada por ela. "Quero achar soluções rápidas, mas não tenho ânsia de fazer um monte de coisas porque levam tempo. Já voltei a compor e a ter ideias e registrar. Logo terei novidades", disse.

Sobre uma possível carreira internacional, ela diz que é muito cedo para falar sobre. Até porque ela nem pode começar os planos que tem por causa da quarentena. "Meu país é muito grande. A longo prazo, se isso virar uma vontade futura, não vou me fechar, mas no momento tem muito a ser explorado. Quero me desafiar a fazer coisas incríveis aqui."