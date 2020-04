Manu Gavassi chora de emoção ao curtir show de Dua Lipa no BBB 20

A cantora britânica Dua Lipa fez a alegria dos brothers no BBB 20 em live gravada especialmente para a festa desta quarta-feira (22) no reality. Hit da artista, a música "Don't Start Now" foi coreografada inúmeras vezes por Manu Gavassi e os demais participantes durante as festas do programa.

"Gente, o que é isso? Eu não acredito", disse Manu, fã da contora, visivelmente emocionada e tímida com a homenagem. "É a cantora do tamborzinho, Babu", completou. Depois, a brother se levantou para curtir mais de perto a apresentação da artista britânica, exibida em um telão na área externa da casa.

O diretor do reality, Boninho, já havia falado que a artista iria aparecer na casa. "Põe a Dua Lipa para gravar umas músicas para a final do programa", disse uma internauta a Boninho nas redes sociais. O diretor respondeu: "Ela vai aparecer".

No último domingo (19), a cantora britânica publicou em seu perfil no Twitter o trecho de um vídeo em que Manu, Thelma, Rafa, Babu e Mari dançam ao som de sua música. Junto ao vídeo, ela escreveu "Brazil" e colocou um emoji de coração.

Repercussão

A participação de Dua Lipa, no entanto, gerou comentários divergentes na internet. Enquanto alguns resolveram reparar na emoção de Gavassi, outros criticaram o fato de a sister não ter levantado para curtir o som da artista.

O Twitter oficial de Manu postou algumas das reações.

manu é tão fã que ficou só sentada olhando, que decepção #DuaLipaNoBBB — cornna (@hyak_ro) April 23, 2020

eu sabia que ainda ia chegar minha hora de fazer o meme do caixão. @manugavassi depois de ver dua lipa no #BBB20: pic.twitter.com/0zVGI538ud — Foquinha (@foquinha) April 23, 2020